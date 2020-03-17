استفهامات احمد المصطفى ابراهيم

وجد مقال (ولاية الجزيرة بلا معلمين) استحسانا وردوداً كثيرة بلغت على الفيسبوك 30 رداً كلها مفيدة غير أن ثلاث مداخلات كانت غنية بالمعلومات والأرقام (وأنا بتاع رياضيات بحب الأرقام) الردود من أساتذة كبار منهم من كان مديرا عاماً لوزارة التربية والتعليم، ومنهم من كان مديرا عاما لامتحانات السودان. وقبلها مديرا للمرحلة الثانوية بالولاية.

(1)

الأخ الكريم …

للأسف الشديد آخر فترة طبقت فيها قاعدة الربط أو قاعدة تزويد المدارس ومكاتب التعليم بالمعلمين والعمال، كانت في عام ١٩٨٥ واستمرت حتى ١٩٨٨ وجات الإنقاذ وتوسعت في التعليم على حساب معلمين أنشئت وظائفهم في عام ١٩٨٥ وظهر عجز بائن ونقص في كل المواد … في عام ١٩٩٤ بعد هيكلة التعليم الى أساس ثانوي، أنشئت قاعدة ربط وصدقت على ضوئها الوظائف في الأساس والثانوي معلمين وعمال كالآتي …

الأساس …. المدرسة ذات الـ ٨ فصول عدد المعلمين بالمدير ١٧ معلما و ٧ عمال خفراء وفراشين وجنايني ومراسلة .

الثانوي … ذات النهرين ١٤ معلما بالمدير وفني معمل ١ وعمال ٧ …

لو طبقت قاعدة الربط هذه لاحتجنا في ولاية الجزيرة الى أكثر من ٨٠ ألف معلم وعامل .. العدد الموجود الآن معلمين وعمال حوالي ٣٥ ألف معلم وعامل … تعيين العمال متوقف تماما أكثر من ٢٠ عاما … أغرب ولايى فيها الوظائف التي تشغر بسبب المعاش أو الوفاة تظل شاغرة الى الابد، وظائف العمال سكن عليها الكثير من الموظفات في مرافق أخرى بالمحليات خلاف التعليم …

ولاية غريبى المال المصدق لهذه الوظائف مسئولية كل والٍ أو وزير مالية أو وزير تربية مر على هذه الولاية.

هل تعلم اخي احمد لو طبقت هذه القاعدة في كل السودان لوصل عدد العاملين في التعليم بالسودان الى حوالي ٦٤٠ ألف معلم وعامل … هذا بحساب المدارس في السودان قبل ١٥ عاما …

في هذا الأمر لم نجد من يسمعنا … الوجع كتير …

د.عوض النو

(2)

…. وزد على ما ذكرت توقف عملية التدريب منذ (1994) تخيل بعض المعلمات الآن مرشحات للدرجة الأولى لم ينلن أي تدريب.

بابكر عبد الكريم

(3)

تحية طيبة الأخوان الكريمان أستاذ احمد المصطفى ودكتور عوض النو..ليس هناك ما يضاف على ما أدليتما به.. فقط أوضح الآتي .عندما جاء إيلا كان عدد وظائف الإحلال التي شغرت بسبب المعاش أو الاستقالة أو الوفاة …كانت حوالى ٤٨٠٠. وظيفة .بدأت وزارة التربية تعلن عن شغل هذه الوظائف ..

ولكن السيد الوالي أوقف هذا الأمر علما ان العجز فقط في معلمي الأساس كان أكثر من 8000 والثانوي قرابة 4000.. وتم قفل الباب عن التعيين حتى للوظائف القومية…

حتى في عهد حكومة الولاية الحالية تم تعطيل تعيين حوالى2000 للمعلمين من الوظائف القومية لأنهم لا يريدونها أن تتم وفق مرئيات مجلس المهن التربوية ومفوضية تشغيل الخريجين..!!!

محمد إبراهيم الإمام