تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

الخرطوم : السوداني

أصدر مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، عمر السيد الطيب ودبدر، الثلاثاء، قراراً إدارياً بتعليق الدراسة بالجامعة ومنع التجمعات للحيطة من انتشار فايروس “كورونا الجديد”.

وأشار القرار إلى أن تأجيل الامتحانات في كل مراكز الجامعة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وتكليف أمين الشؤون العلمية بوضع مقترح جدول الامتحانات المؤجلة وإعفاء أعضاء هيئة التدريس من الحضور اليومي عدا المكلفين بأعباء من قبل رؤسائهم.

وتحديد حجم الموارد البشرية في الكليات والإدارات المختلفة لتسيير الأعمال الضرورية بنسبة ‎%‎25 من القوى العاملة .

مرتبط