رئيس مفوضية الحدود: التبادل التجاري لن يتأثر بإغلاق الحدود

الخرطوم: هالة

وصف رئيس المفوضية القومية للحدود معاذ أحمد تنقو لـ(السوداني) قرار إغلاق الحدود السودانية جواً وبراً وبحراً، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح رغم آثاره السالبة في قطع التواصل بين الدول، نافياً تأثر التبادل التجاري بين السودان والدول الأخرى بالإغلاق، مشيراً إلى أن الحدود لا تزال مفتوحة لهذا الغرض بينما يسري القرار فقط على حركة الأفراد من وإلى السودان .

وقال تنقو إن المجلس السيادي محق في التحوط من فيروس كورونا القاتل لأن السودان إمكانياته الصحية والاقتصادية ضعيفة ولن يقدر على مجابهته، ولأن السودان دولة مجاملة لا يمانع من إيواء رعايا الدول الأخرى بأراضيه مما يشكل مهدداً بدخول الوباء وسهولة انتشاره بين عامة الشعب.

وأشار إلى لجوء دول كثيرة لإغلاق حدودها مع العالم رغم اقتصادياتها الجيدة وإمكانياتها الصحية العالية .

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