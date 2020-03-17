تخصيص (3) طلمبات لتزويد الدراجات النارية

الخرطوم: السوداني

وجّه رئيس لجنة آلية مراقبة وضبط توزيع الوقود المهندس أيمن أبو الجوخ الثلاثاء، بتخصيص (3) طلمبات من شركة النيل في الخرطوم، وبحري وأمدرمان، لتزويد أصحاب الدراجات النارية (المواتر)، مؤكداً على ضرورة استخدام الكروت الورقية مقسومة على الأيام الفردية والزوجية حسب رقم اللوحة، وبالكمية المحددة حسب المنشورات السابقة للجنة.

يذكر أن قرار تزويد المواتر من محطات البنزين التجاري، جاء وفقاً لعدد من البلاغات والضبطيات المرفقة من الأمن الاقتصادي لآلية ضبط وتوزيع الوقود عن بعض أصحاب المواتر الذين يعملون في تهريب الوقود والاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء.

مرتبط