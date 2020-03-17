(33) مواطناً سودانياً عالقون في أحد مطارات اسطنبول

الخرطوم: سوسن محجوب

ينتظر (33) سودانياً بينهم (3) يحملون الجواز الأمريكي عالقون في أحد مطارات اسطنبول، رد الحكومة على إنهاء مشكلتهم والسماح لهم بالدخول بعد إعلان الخرطوم إغلاق كافة حدودها براً وبحراً وجواً منذ نهار الإثنين، بسبب فيروس كورونا .

وقال القنصل العام للقنصلية السودانية في اسطنبول سامر الرشيد لـ(السوداني) إن شركة الخطوط التركية بدأت في إنزال جميع الركاب السودانيين القادمين على رحلاتها وشرعت في إجراءات حجز غرف لهم في الفندق، حتى يحسم أمرهم.

وأضاف بأنهم على تواصل مستمر مع كل من مكتب وزيرة الخارجية ووكيل الوزارة ولجنة الطوارئ، فضلاً عن انتظار رد سلطات مطار الخرطوم، وقال سامر الذي يتواجد مع العالقين إنهم ( بخير).

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