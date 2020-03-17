لجنة الاستثمار بالمريخ توضّح تفاصيل جديدة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس لجنة الاستثمار بنادي المريخ محمد أبو عوف حسب الرسول إنّ قرار مجلس الإدارة القاضي بتجميد عمل اللجنة كان مفاجئا لجهة أنّ هدفهم كان خدمة الكيان. وأوضح أبو عوف أنّ لجنة الاستثمار تضمّنت خطتها تنفيذ مشاريع ضخمة وصلت إلى”17″ مشروعًا من بينها” بنك الصفوة التجاري العالمي”، مبينةً أنّ الهدف منه وضع النادي ضمن قائمة أثرى الأندية في الوطن العربي.

ونفت لجنة الاستثمار ما يثار عن رهن أصول النادي للجنة الاستثمار.

وتابع: ” لا صحة إطلاقاً لما يدور حول رهن أصول النادي للجنة الاستثمار وتلك فرية لا ندري ما الغرض من إطلاقها”.

وكشفت اللجنة عن أنّ قرار التجميد يأتي بسبب الاتفاق مع المدرب المصري دربالة للإشراف على الأكاديمية السنية للنادي، وهو ما اعتبره المجلس تصرفًا فرديًا وتجاوزًا للصلاحيات.

وأضاف: ” اللجنة اتصلت بالمدرب المصري للقدوم للسودان للوقوف على طبيعة النادي تمهيدًا لعمل دراسة جدوى لإنشاء أكاديمية المريخ للفئات السنية وهي أحد المشاريع المتفق عليها مع مجلس المريخ وكانت الخطة أنّ يحضر المدرب ومن ثمّ يتمّ عقد جلسة ثلاثية بين المجلس واللجنة والمدرب لمناقشة التفاصيل ولم يكن هناك أيّ اتجاهٍ أو نيةٍ لتغييب مجلس المريخ الذي يعلم أن الأكاديمية من ضمن المشاريع التي وافق عليها”. وأوضحت اللجنة أنّه تمّ قطع شوطًا بعيدًا مع إحدى المؤسسات الأوروبية لرعاية الأكاديمية حتى تقوم على النسق الأوروبي وتكون فتحًا للمريخ في تفريخ المواهب وتسويقها.

وأعلنت لجنة الاستثمار بنادي المريخ عن أنّها ستمضي في تنفيذ كافة المشروعات حتى ترى النور بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

وأضاف البيان: “أتينا كلجنة لخدمة نادي المريخ وعمل طفرة هائلة في تسويق شعار النادي والاستفادة من اسمه الكبير في بناء مستقبله ليكون في مقدمة الأندية ولم نخلّ بأيّ من بنود الاتفاق”.

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