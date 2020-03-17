“صقور الجديان” يوالي الإعداد والفرنسي يستدعي”الخماسي”

الخرطوم: السوداني

خاض المنتخب الوطني أمس”الإثنين” حصة تدريبية بملعب نادي الهلال بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود وطاقمه المعاون.

وركّز فيه الفرنسي على العمل البدني بشكلٍ كبير. وتقرّر أنّ يخوض المنتخب الشهير بـ”صقور الجديان” حصتين تدريبيتين صباح ومساء اليوم”الثلاثاء” في استاد الهلال بأم درمان، يعمل من خلالهما الجهاز الفني على اختبار العناصر المضافة جديداً، وتطبيق عدد من التكتيكات التي يود الاعتماد عليها في قادم الاستحقاقات التي تبدأ بمواجهتي غانا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات امم افريقيا (كان) 2021.

وفي ذات السياق، استدعى الجهاز الفني الحارس جاهد محجوب، من بعد استدعاء المهاجم سيف الدمازين إلى كلية المنتخب الوطني الأول، وسينخرط مفضل محمد الحسن، عبد الرؤوف، وبخيت خميس مع المجموعة ابتداءً من مران اليوم.

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