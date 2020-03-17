مقطع فيديو يثير صدمة في مواقع التواصل الإجتماعي لمقيم سوداني يطعن ابن بلده بـ “سكين” عدة طعنات في شارع عام

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يظهر مشاجرة بين شخصين، أحدهما ينهال على الآخر بالطعن في شارع عام بمكة المكرمة.

وبحسب” المرصد” أن المشاجرة وقعت بين مقيمين من الجنسية السودانية بأحد الشوارع في حي الشوقية بمكة المكرمة صباح السبت الماضي، فيما أسفرت عن تعرض أحد أطرافها لعدة طعنات عن طريق آلة حادة “سكين”، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها بلاغاً بشأنه.

وأصيب المجني عليه إزاء تلقيه عدة طعنات، أحدها في الرأس، والثانية في البطن، والثالثة في العين اليسرى، فيما نُقل على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.

يأتي ذلك فيما تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط الجاني، وأحالت ملف القضية إلى الجهات المختصة.

وأظهر مقطع فيديو صادم تتحفظ “السوداني الإلكترونية” على نشره، لسوداني ينهال بالطعن على ابن بلده بآلة حادة في شارع عام بمكة، بينما تلطخت ملابس المجني عليه بالدماء وهو يزحف على الأرض، وتوقف بعض أصحاب السيارات لإنقاذه.