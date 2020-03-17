شاهد كيف التقى وزير الخارجية البوروندي نظيره وزير الخارجية المصري ب “بوجمبورا” متحوطاً من “كورونا”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

ظهر وزير الخارجية البوروندي مُرتديًا كِمامة وقفازات، عند لقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم مع تفشي وباء كورونا الفيروس المُستجد “كوفيد 19″، حسبما أظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي عبر تويتر.

كما حرص سامح شكري وزير الخارجية المصري، على ارتداء الكِمامة في لقائه مع نظيره البوروندي إزيكيال نيبيجيرا في العاصمة البوروندية بوجمبورا، في مستهل جولته الأفريقية، يوم الثلاثاء.

و بحسب “مصراوي” أن شكري وصل الثلاثاء، إلى العاصمة البوروندية في مستهل جولة أفريقية تشمل 7 دول” جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر”، حاملًا رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي.