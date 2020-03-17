شاهد بالفيديو|| طبيب بمستشفى بالخرطوم يروي كارثة مخالطتهم لمريض بكورونا واحتجازهم بالمستشفى دون رعاية

الخرطوم: ابومهند العيسابي

روى طبيب بمستشفى بشائر بالعاصمة السودانية الخرطوم، مأساتهم عبر مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، حصلت عليه “السوداني الإلكترونية”.

وقال الطبيب أنهم محتجزون داخل المستشفى ضمن فريق طبي يبلغ عددهم 22 كادراً صحياً، كانوا قد أجروا عملية برفقة أخصائي مصاب بكورونا لم يفصح عن مرضه، وأبلغوا إدارات وأقسام وزارة الصحة السودانية الذين ردوا عليهم بأن يقوموا بالعزل داخل منازلهم دون تقديم أي رعاية لهم.

وتساءل الطبيب عن كيف يتم العزل بمنازلنا دون احتياطات الوقاية من أقنعة ومعقمات وقفازات، مناشداُ زملاءه الأطباء بتقديم العون لهم لينصرفوا إلى منازلهم.

وكانت مصادر قد تحدثت أن طبيبا كان مخالطا لزوجته المغربية المصابه بكورونا، قدم حديثاً من خارج السودان، وهو نائب اخصائي جراحة قد أجرى عملية مع الفريق المذكور، وذهب بعدها إلى منزله بعد تلويث المكان بالعدوى.