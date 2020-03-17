بالفيديو|| هروب مسؤول من الاستديو خلال استضافته بعد “عطاس” المذيع خوفاً من “كورونا”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

وثق مقطع فيديو تبادله رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، أظهر هروب مسؤول بوزارة الصحة القطرية من الاستديو خلال استضافته على الهواء خوفاً من كورونا.

وكان المذيع قد “عطس” على الهواء خلال حديث المسؤول عن فيروس “كورونا” والاحتياطات اللازمة تجاهه، بقناة الرياض القطرية، مما دعا الضيف أن يهرب بشكل مفاجىء دون مقدمات في مشهد كوميدي، اضطر المذيع أن يطلب “فاصل” بعدها لدخوله في حرج.

وعلق مغردون على تويتر: “نائب وزير الصحة القطري خرج على التلفزيون يطمئن الشعب القطرى ويدعوهم لعدم الخوف ففاجأه المذيع بعطسة قوية فهرب”.

وسخر البعض مغردا : “عطس المذيع فهرب نائب وزير الصحة القطرى.. المذيع طلب فاصل.. إي فاصل يا رجل أنت فصلت الرجل من الحياة”

وتسبب انتشار فيروس “كورونا” على مستوى عالمي، دون إيجاد علاج مؤكد له حتى الآن، بحالة من الهلع والخوف لدى عشرات الملايين حول العالم.

وعزز الخوف لدى الشعوب سرعة انتشار المرض وزيادة أعداد مصابيه بوقت قصير، مع إمكانية انتقال الإصابة من شخص إلى آخر مثل انتقال عدوى “نزلة البرد” العادية.