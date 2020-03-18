صحيفة (السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 م

السوداني :

النيابة تلاحق كرتي و(5)اخرين في بلاغ انقلاب الإنقاذ

أديب : جهات مدفوعة من أشخاص متورطين تسعى لعرقلة عمل لجنة فض الاعتصام

الشرطة تحدد ثلاث مسارات لكشف غموض محاولة اغتيال حمدوك

الصحة : عزل (10) حالات اشتباه بكورونا ووضع ٤٤ في الحجر الصحي

الحكومة : بدأنا في توفير احتياطيات من الجازولين والبنزين وغاز الطهي

أخبار اليوم :

أكرم : لم نتأكد من أي حالة إصابة بكورونا وهنالك «44» حالة إشتباه قيد الحجر و«10» بالعزل.

النيابة العامة تصدر أمر قبض في مواجهة وزير الخارجية السابق علي كرتي وحجز امواله وخمسة هاربين.

مظاهرات بالخرطوم احتجاجا على تأخر نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.

مجلس الوزراء يقف على موقف التصدي لوباء كورونا ويطمئن على موقف الوقود والكهرباء بالبلاد.

حريق هائل يطال ثلاثة محلات للأثاث والديكور بالخرطوم.

الانتباهة :

نشرة للقبض على كرتي و(5) متهمين هاربين

الصحة : لم نسجل إصابة جديدة ب كورونا وعزل (10) حالات وحجز (44) اخرين

تعليق النشاط الرياضي

احتجاجات عارمة بالخرطوم لتأخر نتائج التحقيق في فض الاعتصام

الحكومة : تحركات لعناصر المؤتمر الوطني المحلول في الفترة الماضية

الخارجية اتصالات لمعالجة أوضاع السودانيين العالقين بالخارج

التيار :

أخيراً إطلاق سراح السجناء ابتداء من اليوم

التيار تكشف تفاصيل أوضاع السودانيين العالقين بتركيا

تفاصيل مشروع جهاز الأمن الداخلي

الداخلية توقف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

الصيحة :

الصيحة تكشف تفاصيل اختفاء شركة تعدين

مجلس الوزراء : امتحانات الشهادة في موعدها

ام تي إن مستعدون لتفعيل ٩٠٩٠ أو أي رقم طوارئ

وزير الصحة : لاتوجد حالات إصابة بكورونا

توار يحتجون أمام القيادة لتأخير نتيجة فض الاعتصام

الحكومة : انفراج في الوقود واستقرار الكهرباء



الجريدة :

وزير الصحة : لاوجود لحالات مثبتة ب كورونا حتى الآن

هروب ٣٠٠ من العائدين من مصر يثير الهلع وسط المواطنين

مظاهرات بالخرطوم احتجاجا على تأخر نتائج فض الاعتصام

رئيس اللجنة الإعلامية : جهات داخل الحكومة لاترغب في قيام المؤتمر الاقتصادي

النيابة تعلن هروب على كرتي وعمر سليمان

مدير الوبائيات يكشف ل الجريدة ملابسات إكتشاف اول حالة كورونا



المجهر السياسي :

الصحة : لاوجود لحالات كورونا مؤكدة حتى الآن بالسودان

تعليق النشاط الرياضي نشاط بالبلاد وإيقاف كل منافسات كرة القدم

الحكومة : بدأنا في توفير احتياطيات من الجازولين والبنزين وغاز الطهي

الداخلية تعلن عن إيقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

الدقير يطالب بمنح العاملين في الدولة إجازة مدفوعة الأجر لتفادي كورونا

الوطن :

إطلاق سراح رجل الأعمال هشام السوباط

الوطن تكشف عن معوقات أوقفت صناعة وتصدير الذهب النيابة تأمر بالقبض على وزير الخارجية الأسبق “كرتي”

آخر لحظة :

(10) حالات اشتباه ومخاوف من إصابة (معتقلي النظام) بـ(كورونا)

مظاهرات ونيران قرب القيادة وإغلاق شوارع

عطاء (دورات مياه) يقود مسؤول إلى نيابة الفساد

هروب كرتي و(5) من قيادات النظام السابق

الصحة: لا إصابات مؤكدة بـ(الفايروس) وحجر أسرة المتوفي

الدقير يطالب بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر

صوت الأمة :

أديب لـ (صوت الأمة) : لا نريد تقديم قضية (مكلفتة) للمحكمة

المهدي يناشد السلطات بفتح المطار والمنافذ مؤقتا لعودة العالقين

المسيرية ودينكا نوك يناقشون قضية التعايش السلمي بأبيي

إغلاق الحدود والمعابر مع دولة جنوب السودان

الحكومة : إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها