جنوب كردفان تعلن عن حالة اشتباه للإصابة بمرض كورونا لنظامي

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير عام وزارة الصحة بجنوب كردفان، سيف الدين الحسن عن وجود حالة اشتباه للإصابة بوباء كورونا لفرد ينسب لأحد الأجهزة العسكرية التي تنقلت بين بورتسودان وودمدني وصولاً لكادوقلي.

وأضاف في تعميم صحفي الأربعاء، ظهرت عليه الأعراض حسب نظام الدرجات ويعتبر حالة اشتباه، وحسب البرتوكول الصحي كل مريض لديه حمى، وألم بالحلق، وضيق في الجهاز التنفسي، وإعياء يصنف في حالة اشتباه، والتأكد من الحالة حقيقية أم لا .

وأشار إلى أخذ عينة من المريض عبر فريق التدخل السريع وأرسلت إلى المعمل المركزي “استاك” بالخرطوم، وتم إدخال المريض منطقة منعزلة .



وقال الحسن، إن هناك إشكالاً في اليومين الماضيين في العزل لجهة رفض المواطنين وتهديدهم لكوادر وزارة الصحة في الأماكن التي تم اختيارها للعزل، مؤكداً حل المشكلة عبر الوالي الذي خصص مكاناً آخر ووجه باستلامه.