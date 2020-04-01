عقد المؤتمر الاقتصادي في يونيو المقبل

الخرطوم: السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، عن عقد المؤتمر الاقتصادي في الثاني من يونيو المقبل، موضحاً أن المؤتمر سيسبقه عدد من الورش القطاعية التحضيرية تهدف جميعها لتجهيز توصيات وقرارات في عدد من المجالات توطئة لرفعها ومناقشتها في المؤتمر الاقتصادي.

وقال فيصل في تصريحات صحفية الأربعاء، إن مجلس الوزراء ناقش الورقة المفاهيمية المتعلقة بالمؤتمر الاقتصادي التي شملت قضايا المياه وقضايا الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بجانب التوسع في مناقشة قضية الأمن الغذائي والطاقة وغيرها..

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