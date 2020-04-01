مجلس الوزراء: وزارة الصحة تعاني من نقص المعينات وبعض الأدوية

الخرطوم:السوداني

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن تطبيق حظر التجول في الولايات تراوح بين جيد وجيد جداً وممتاز .

وأضاف في تصريحات صحفية الأربعاء، إن وزارة الصحة تعاني من نقص المعينات وبعض الأدوية لمجابهة وباء كورونا، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة صباح الخميس يناقش فيها إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لمواجهة وباء كورونا.

وأكد فيصل على أن عدد حالات الإصابة بفايروس كورنا سبع، وأن جميعها قادمة من خارج البلاد من بينها حالتا وفاة وحالتان تماثلتا للشفاء، وهنالك ثلاث حالات تحت العلاج.

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