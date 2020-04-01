شاهد ما حدث لـ “ممرضة سودانية” بالإمارات بعد خروجها ليلاً في وقت حظر التجول

الخرطوم: ابومهند العيسابي

لاقى مقطع فيديو إعجاباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعي، يوثق ما جرى من قبل الشرطة مع ممرضة سودانية، تعمل بدولة الإمارات بعد خروجها من العمل في ساعة متأخرة من الليل، وقت حظر التجول المفروض في البلاد ضمن احترازات جائحة “كورونا”، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وكانت الممرضة السودانية ” ميعاد مصطفى عثمان” قد خرجت من عملها في طريقها إلى منزلها بإمارة رأس الخيمة بعد انتهاء الدوام عند الساعة 2 فجراً، الذي صادف حظر التجول، فأوقفها رجل شرطة واتصل بقيادته للحكم في شأنها.

ردت عليه غرفة القيادة والسيطرة بقولها: ( أبلغها السلام والتحية والتقدير، وأكد لها ان كل دولة وشعب الامارات فخور بها وبزملائها في القطاع الطبي، ونسال الله لكم التوفيق).

وقالت ” ميعاد مصطفى” بعد انتشار المقطع على نطاق واسع ” شكراً لكل زول شارك الفيديو بتاعي، الفيديو رسالة شكر لكل زميل او زميلة لي في المجال الطبي، داخل وخارج الإمارات، ومن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة”.

مضيفة: أنا ممرضة وفخورة بكل الكوادر الطبية من ممرض وطبيب وصيدلي، كلكم بلا استثناء، اتمنى من الله أن يحفظنا ونعدي هذه الازمة باسرع وقت”

وعلق عدد من رواد مواقع التواصل على المقطع الذي وثقته شرطة رأس الخيمة، قائلين: ” هكذا تتطور وتتقدم الشعوب وتبنى الأمم التحية للجيش الأبيض في كل بقاع الارض وتحية خاصة للأطباء والطبيبات السودانين والى كل من ينتسبون لهذه المؤسسة العظيمة”.