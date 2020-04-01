توجيه بإستخدام دار المؤتمر الوطني بالقاهرة لاسكان العالقين في مصر

الخرطوم: السوداني

وجهت اللجنة العليا للطوائ الصحية باستخدام دار المؤتمر الوطني بالقاهرة كمقر لاستقبال واسكان السودانيين الذين لم يستطيعوا العودة الي البلاد.

و أكد وكيل وزارة الاعلام الرشيد سعيد اليوم الاربعاء عقب اجتماع اللجنة ترحيل آخر مجموعة من العالقين في مصر الى القاهرة فينا تبقي نحو 110 آخرين يرفضون العودة.

وأشار سعيد الي أن اللجنة استمعت لتنوير من والي الخرطوم أشاد فيه بالتطبيق الجيد لحظر التجوال وبدء حملات الرش الرذاذي لمناطق التجمعات الكبيرة بالعاصمة بجانب اكتمال ترحيل طلاب دارفور المتجمعين بميدان الخليفة بامدرمان.