شاهد المُصاب بـ كورونا رقم (3) في السودان يحكي من “داخل الحجر الصحي” قصة إصابته

الخرطوم: ابومهند العيسابي

قال المصاب رقم 3 السوداني ” علي ميرغني رحمة الله” أنه قدم من دولة الامارات في صبيحة 21 مارس الماضي، وكان يشعر بكحة خفيفة تطورت إلى حمى شديدة وبرد، بلغ بعدها عن نفسه، وتم اسعافه إلى مستشفى الخرطوم وكانت نتيجة الفحص positive، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

بعدها تم حجزه بالحجر الصحي بطوارىء مستشفى “جبرة” التي مكث فيها عدة أيام، تماثل فيها للشفاء بحسب قوله.

وقال “رحمة الله” أن الموضوع عادي فأي شخص يشعر باي أعراض عليه أن يبلغ عن نفسه من أجل سلامته وسلامة أهله والمجتمع، خاصة إذا كان قادماً من الخارج.

مضيفاً: بعد شعوري بهذه الأعراض ابتعدت من أفراد الأسرة وهم الآن بالحجر المنزلي بخير ولم تظهر لهم أعراض.

و يسكن “رحمة الله” بحري العزبة طيبه الاحامدة، شمالي الخرطوم، وكان مبتعثاً في مهمة عمل من قبل شركته إلى الامارات التي انتقلت العدوى له خلال اقامته بها.

وكان وزير الصحة السوداني الدكتور “أكرم علي التوم”، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا، وهو أجنبي، لتكون أول حالة تتماثل للشفاء في السودان، من بين 7 إصابات سُجلت فيه، توفيت منها اثنتان.