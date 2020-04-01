عطل يضرب واتس آب وفيسبوك وانستجرام

السوداني: (وكالات)

قال صحيفة ميرور البريطانية، إن خدمات مواقع التواصل الاجتماعي واتس آب وفيسبوك وانستجرام تعطلت حسبما أفاد مستخدمون حول العالم.

وأظهر موقع “داون ديتيكتور” المعني بمراقبة أداء المواقع الإلكترونية خاصة شبكات التواصل الاجتماعي بوجود أعطال في خدمات الشبكات الثلاث متعلقة بتحميل الصور والمقاطع المصورة والصوتية.

وكانت مناطق في شمال أوروبا ووسط أفريقيا هي الأكثر تأثرا. كما تأثرت مناطق أخرى في الساحل الشرقي والساحل الغربي للولايات المتحدة.

ولجأ كثيرون إلى شبكات تواصل اجتماعي أخرى للحديث عن عطل واتس آب.

كتب أحد المستخدمين على تويتر: “هل أنا فقط الذي تعطلت خدمة الواتس آب لديه، ما تسبب في عدم وصول صوري والرسائل الصوتية. هل هناك اخرون واجهوا نفس المشكلة؟”

وغرد اخر: “لا استطيع إرسال أي صور أو مقاطع فيديو. هل تواجه نفس المشكلة أيضا؟ إذا كان الرد بنعم، من أي بلد أنت؟

وعاد تطبيق المراسلات واتس آب للعمل بشكل طبيعي، بعد إصلاح العطل الفنى المفاجىء الذى أصابه لدقائق.