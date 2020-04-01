أسوان تقدم الخدمات اللازمة لـ 1150 سوداني عالق بالسباعية

أسوان: وكالات

رفعت أجهزة محافظة أسوان، درجة الإستعداد لإستضافة وتقديم كافة الإحتياجات والخدمات المعيشية اليومية لحوالى 1150 مواطن سوداني من الرجال والسيدات يستقلون 22 حافلة بجوار كمين السباعية الصحراوى الغربى، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين الشعبين المصرى والسوداني ولمواجهة تداعيات غلق المعابر والمنافذ الحدودية بين الدولتين ضمن الإجراءات الوقائية التى تم إتخاذها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعطى محافظ اسوان اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بفتح غرفة عمليات للتنسيق بين جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وخاصة مؤسسة مصر الخير بإشراف الدكتور أحمد موسى، وهو الذى ساهم فى توفير المواد الغذائية ومياه الشرب والبطاطين، بالإضافة إلى موافقة الدكتور على المصلحى وزير التموين على تخصيص 1500 رغيف خبز بلدى مدعم على نفقة المحافظة، مشيداً بالدور الإنسانى للجميعات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجموعات الشبابية والقطاع الخاص والتى ساهمت بتوفير 2200 رغيف بلدى، بجانب السلع الغذائية الجاهزة والجافة والمعلبات، فضلاً عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية.

وأضاف أشرف عطية بأنه بالتوازي قامت مديرية أمن أسوان بتأمين موقع تواجد الأخوة السودانيين وتوفير سيارة إطفاء بصفة دائمة، بجانب قيام مديرية الصحة بتوجيه فرق مسح وفحص طبى للإطمئنان على حالتهم الصحية، وأيضاً تعقيم وتطهير الموقع، علاوة على نقل 3 حالات إلى مستشفى إدفو العام حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتم خروجهم بعد تماثلهم للشفاء.