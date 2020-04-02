من ضمنها استرداد (16) مليون سهم.. قرارات مهمة للجنة إزالة التمكين

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة تفكيك التمكين قرارات الخميس، وشملت حجز واسترداد (16) مليون سهم من صفوت الحاج محمد ببنك النيل لصالح وزارة المالية ولاية الخرطوم.

وأعلنت في مؤتمر صحفي الخميس، عن إلغاء سجل منظمات، (الرضوان الخيرية، السرية الخيرية و أمل الخير) وحجز جميع الأموال وتحويل الأصول لوزارة المالية، وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، ومصادرة نادي (AGC) لصالح وزارة المالية، ومصادرة مستشفيات البان جديد والأكاديمي لصالح الدولة.

وأوصت اللجنة بإعفاء المدير العام لقناة النيل الأزرق حسن فضل المولى، وإنهاء خدمة (51) موظفاً بوزارة الشباب والرياضة، بجانب إعفاء مديري إدارات الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني، ومديري إدارات الأراضي.