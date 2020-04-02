الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن وصول 3 بواخر بنزين وباخرتي جازولين إلى ميناء بورتسودان الخميس، في انتظار إكمال إجراءاتها.

وكشف رئيس قسم التوزيع بالمؤسسة السودانية للنفط جمال حسن، عن دخول باخرة بنزين واحدة إلى المربط وشروعها في التفريغ الذي سيستمر (48) ساعة، على أن تبدأ باخرة الجازولين في التفريغ عقب انتهاء الأولى.

وأشار حسن إلى أن حمولة الباخرة الواحدة تبلغ 40 ألف طن باستثناء إحدى باخرات الجازولين صغيرة الحجم وتحمل 22 ألف طن وهي موجودة قبل الأسبوع الماضي، وعزا تأخير تفريغ الحمولات إلى الإجراءات والرسوم.