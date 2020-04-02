كيف وقع في الكمين.. القبض على المتهم الرئيس بقتل وكيل نيابة المجلد

الخرطوم: محمد أزهري

نجحت شرطة محلية شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم في القبص على المتهم الرئيس بمقتل وكيل نيابة المجلد بولاية غرب كرفان “محمد باشا” نهاية فبراير الماضي رميا بالرصاص أمام منزله.

وقال مصدر مطلع لـ(السوداني) إن شرطة محلية شرق النيل ومباحث قسم التكامل ونيابة الحاج يوسف تعاونوا صباح اليوم “الخميس” على توقيف المتهم الأول، على خليفة معلومات رصدتها عن اختبائه بمنطقة الوادي الأخضر، وأضاف المصدر أن الشرطة حصلت على إذن من النيابة لنصب كمين بالقرب من اختباء المتهم لكنه نجح في الهروب، ما اضطرها لنصب كمين ثان نجحت خلاله في القبض عليه، وكشف المصدر عن أن المتهم يبلغ من العمر 21 عاماً لكن رغم صغر سنه يعد من أخطر معتادي جرائم النهب والسرقة بمدينة المجلد.،موضحاً أنه كان يقبع في السجن هناك بقرار من لجنة أمن الولاية لخطورة جرائمه.

وأشار المصدر إلى أن المتهم المتهم يخضع للتحقيق بقسم شرطة التكامل بالحاج يوسف تمهيداً لترحيله إلى دائرة الإختصاص.