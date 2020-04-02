مجلس الوزراء يناقش اسعار السلع الاحد المقبل

الخرطوم: السوداني

أعلن مجلس الوزراء عن اجتماع استثنائي “الأحد” المُقبل لمناقشة، قضية الأسعار ، وموضوع توزيع السلع عبر الجمعيات التعاونية أو عبر مراكز البيع المخفض وتوصيلها للمواطنين، بالإضافة لخطة تعويض الذين يعتمدون على العمل اليومي في حال تقرر الحظر الكامل للتجوال.

وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم “الخميس” إن الاجتماع استعرض خطة الرقابة على الأسعار قدمها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني وناقش الاجتماع أيضاً إشكالات الأسعار.

وأوضح فيصل أن وزير الصناعة والتجارة قدم خطة أكد فيها ضرورة إبرام اتفاقات واضحة تحدد كيفية سداد قيمة السلع.

وأوضح أن ما قيل عن الأسعار فهم خطأ وأن وزارة التجارة ذكرت أنها تضع أسعاراً تأشيرية، وأبان أن الدولة لن تفرض أسعارا محددة للمنتجين، بل أنها تشرك المنتجين في موضوع ضبط الأسعار ما يُساعد على الضبط بالإضافة لتقليل الوسطاء ما يجعل الاعتماد على الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض في الأحياء.