حمدوك يطلق مبادرة شعبية لبناء و تعمير السودان (القومة للسودان)

الخرطوم: السوداني

‎أطلق رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك حملة شعبية لبناء و تمير السودان أطلق عليها إسم (القومة للسودان- الحملة الشعبية للبناء والتعمير)، داعياً عبرها للتبرع الجماعي ليُساعد السودان على مواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة.

و قال حمدوك اليوم الخميس، يجب أن نقف مرة اخرى لإعادة بناء وإعمار البلاد بعد عقود من الدمار والإنهيار، كما وقفنا متحدين لإسقاط النظام السابق، موضحاً إن الحكومة حددت القضايا الرئيسية الطارئة التي يجب معالجتها بصورة عاجلة في اول مرحلة من الحملة.

و أكد أن الحملة لن تتوقف عند حالات الطوارئ و بمجرد التغلب على معالجة القضايا الملحة سوف تطرح مشاريع إستراتيجية قومية طويلة الأجل في مجالات الزراعة والصناعة وتطوير الموانئ وتأهيل السكة الحديد والسدود وغيرها والتى تبنتها الدولة وستشرع في تنفيذها، مشيراً الى ان الحملة تستهدف مشاركة كل سوداني و سودانية داخل وخارج البلاد.

و لفت حمدوك الى أن حل قضايا و تحديات السودان لن تحل بين عشية وضحاها

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