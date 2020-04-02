ابرزها الأزمة الاقتصادية.. حمدوك: تواجهنا مشاكل و عقبات منذ أدينا القسم

الخرطوم: السوداني

‎قال رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، إن ابرز التحديات التي تواجهه الازمة الاقتصادية ، التي جاءت نتاجا لارث كالح من الفساد وسوء الإدارة والتبديد والاهدار لموارد الدولة، فضلاً عن آثارعقود طويلة من العزلة الإقتصادية عن العالم نتيجة لسياسات النظام المخلوع.

و اشار حمدوك في حديثه اليوم الخميس، الى إنهم منذ أن أدوا القسم كحكومة واجهتهم قائمة طويلة من التحديات والمشاكل والعقبات، و لكنهم عازمين التي عقدنا على التغلب عليها.

و نوه الى انهم وبينما نكافحون التحديات الإقتصادية ظهر فيروس كورونا الذي أثر بشكل هائل على الإقتصاد العالمي ولن يكون السودان إستثناءً، موضحاً أن حكومة الفترة الإنتقالية تعمل مع شعبن وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير.