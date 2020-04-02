تصريح خاص لـ(السوداني) … السر قدور يقرر إيقاف تسجيل حلقات اغاني وأغاني

الخرطوم: تفاؤل العامري

كشف الإعلامي و الشاعر السر قدور عن إيقاف تسجيل حلقات برنامج اغاني وأغاني لهذا العام بعد قرار لجنة إزالة التمكين بتوصية إعفاء مدير القناة حسن فضل المولي .

وقال قدور في تصريح لـ(السوداني) إن قراره لا رجعة فيه قائلا : “إيقاف حسن يعني نهاية القناة وانا ما عايز اشارك في النهاية” , مؤكدا أنه اخطر رئيس مجلس الإدارة وجدي ميرغني والذي طلب منه ضرورة عقد إجتماع السبت القادم عقب حضوره من مدينة القضارف, و تابع” كما اخطرت حسن والذي طلب مني المواصلة ورفضت وأخيرا اخطرت عمار شيلا ”

و اشار قدور الي تسجيل (16) حلقة من البرنامج و يمكن للادارة بثها اذا ارادت ذلك الادراة مشددا على أن قراره لا رجعه فيه.