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تصريح خاص لـ(السوداني) … السر قدور يقرر إيقاف تسجيل حلقات اغاني وأغاني

المنوعات والفنون
By alsudani 549 0

الخرطوم: تفاؤل العامري

كشف الإعلامي و الشاعر السر قدور عن إيقاف تسجيل حلقات برنامج اغاني وأغاني لهذا العام بعد قرار  لجنة إزالة التمكين بتوصية إعفاء مدير القناة حسن فضل المولي .
وقال قدور في تصريح لـ(السوداني) إن قراره لا رجعة فيه قائلا : “إيقاف حسن يعني نهاية القناة وانا ما عايز اشارك في النهاية” , مؤكدا أنه  اخطر رئيس مجلس الإدارة وجدي ميرغني والذي طلب منه ضرورة  عقد إجتماع  السبت القادم عقب حضوره من مدينة القضارف, و تابع”  كما اخطرت حسن والذي طلب مني المواصلة ورفضت وأخيرا اخطرت عمار شيلا ”
و اشار  قدور الي تسجيل (16) حلقة من البرنامج و يمكن للادارة بثها اذا ارادت ذلك الادراة مشددا على أن قراره لا رجعه فيه.

alsudani
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