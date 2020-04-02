شاهد بالصور .. تأثر وبكاء ” مُفرح” بفقد وزير الدفاع في أول اجتماع لمجلس الوزراء يجدد الأحزان في أوساط مواقع التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

جددت الصور المتداولة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني ” نصر الدين مفرح” الأحزان في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بدأ وهو متأثراً يجهش بالبكاء على غياب زميله وزير الدفاع في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد وفاته.

وكان الحزن قد خيم على أول جلسة لمجلس الوزراء السوداني بعد وفاة وزير الدفاع الفريق ركن جمال الدين عمر، الأسبوع الماضي بجوبا.

وبعد تعدد مآثر الفقيد وخصاله، والوقوف لحظة حداد للترحم عليه، لم يتمالك وزير الشؤون الدينية مشاعره، ودخل في نوبة بكاء بعد أن شاهد كرسي الفقيد فارغاً.

وتوفي وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، في في جوبا فجر الأربعاء 25 مارس 2020 بشكل مفاجىء إثر أزمة قلبية، خلال تمثيل الحكومة السودانية في ملف مفاوضات السلام المتعلق بـ”الترتيبات الأمنية”.