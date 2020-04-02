شاهد بالفيديو .. في “مشهد غير مسبوق” كيف بدأت صلاة العشاء في أحد مساجد الخرطوم اليوم

الخرطوم: ابومهند العيسابي

بتلاوة خاشعة تذرف لها العيون، بدأ مشهد صلاة العشاء في أحد مساجد مدينة “بحري” بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، بشكل غير مألوفة وذلك بتفرق المسافات بين المصلين والصفوف.

واظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه ” السوداني الإلكترونية” المصلين وهم يتفرقون بمسافات آمنة عن بعضهم البعض ضمن الاحترازات الصحية في مواجهة فيروس “كورونا”.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل على المشهد بقوله تعالى: ( قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا أول المسلمين)، مضيفاً: حين يسود الوعي يمكن أن تؤدي عبادتك بأمان.

وكانت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، قد أصدرت فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات الجمع والتجمعات حماية للناس من فيروس كورونا.

وقال الأزهر لقد أمرنا الحديث الشريف بترك الجماعات تفاديا للمشقة الحاصلة بسبب المطر.

ولا شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومسلم به عقلا وفقها، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم.