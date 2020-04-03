صحيفة(السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الجمعة 3 أبريل 2020م.

السوداني

حمدوك يطلق مبادرة”القومة للسودان” للتبرّع لبناء الدولة

تسجيل أوّل حالة”كورونا” بالمخالطة وحجز”700″ من الجيش في سفينة

“إزالة التمكين” تعفي عشرات الموظفين وتصادر مؤسسات ومستشفيات

وزير الصناعة يوافق على زيادة سعر”الرغيفة” إلى”جنيه ونصف”

الانتباهة

الحالة الثامنة..تسجيل أوّل إصابة بكورونا بالمخالطة

القبض على قاتل وكيل نيابة المجلد بالعاصمة

استرداد”16″ مليون سهم ببنك النيل

مصادرة نادٍ ومستشفياتٍ لصالح الدولة

الجريدة

إزالة التمكين تكشف تورّط الوطني المحلول في الاستيلاء على أموال الدولة عبر ثلاثة منظّمات

الصحة: اكتشاف أوّل حالة إصابة بكورونا عبر المخالطة

“4” آلاف عامل يعتزمون مقاضاة بنك فيصل وصندوق التأمينات

وزير الصناعة يوقف تصدير الذرة

الصيحة

البلاد في أخطر مراحل”الوباء”

إصابة وحالات اشتباه وإغلاق معبر أشكيت

تفاصيل”13″ قرارًا للجنة إزالة التمكين

المقعد الفارغ لوزير الدفاع يثير الحزن في جلسة مجلس الوزراء

المواكب

تفكيك التمكين بـ”الأراضي” واستعادة مستشفيات

ثامن إصابة بـ”الكورونا”..والحكومة تعلن الحظر الكلي تدريجيًا

أردول: خلافي مع مدير الموارد بسبب تنفيذه لسياسات النظام البائد

مجلس الوزراء يقرّر فرض حظر التجوّال الكامل تدريجيًا

واشنطن تجدّد دعمها للحكومة المدينة في السودان

قوة عسكرية تسيطر على إدارة تابعة للري وتمنع دخول العاملين

جولة لـ”المواكب” تكشف تدني مستوى المتابعة لحظر التجوال في المناكق الطرفية

صحيفة الوطن

حجز سفينة تحمل (700) ضابط وجندي سوداني

في تطور خطير .. (كورونا) تنتقل بالعدوى

أخبار اليوم

إعلان أوّل حالة إصابة كورونا بالمخالطة بالسودان

“أخبار اليوم” تنشر تفاصيل القرارات الجديدة للجنة إزالة التمكين

محمد الفكي: استرداد عدد من المستشفيات وأسهم تمّ تحويلها لمنظّمات كانت واجهات للمؤتمر الوطني