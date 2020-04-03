مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة والحركات مخافة (كورونا)

الخرطوم : السوداني

استانفت الحكومة والحركات المسلحة محادثات السلام، المنعقدة بوساطة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك في بيان له – إن مشاورات أجرتها الوساطة لاستئناف العملية التفاوضية، التي توقفت الأسبوع الماضي عقب رحيل وزير الدفاع ورئيس لجنة التريبات الامنية الفريق أول ركن جمال عمر. واكد قلواك في بيان صادر من جوبا امس أن الوساطة اتفقت مع الأطراف التفاوضية على أن يكون الحوار بصورة غير مباشرة في بداية الأسابيع الأولى من شهر أبريل نسبة للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، داعياً اطراف العملية التفاوضية لاتخاذ قرارات شجاعة من أجل الوصول إلى سلام شامل.

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