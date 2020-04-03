الصين : سنقف مع السودان لدحر جائحة كورونا وبناء قدراته الصحية

الخرطوم : السوداني

اكد سفير الصين ما شين مين تعزيز الجهود المشتركة بين الصين والسودان لمحاربة جانحة كوفيد 19(كورونا). وقال إن بلاده ستقف مع السودان لدحر جائحة كورونا، وتجاوز الأزمة فضلا عن إجراء مزيد من التعاون في المجال الصحي بين البلدين، وبناء القدرات للكوادر الصحية في السودان، مبينا أن احتواء الأزمة يحتاج إلى تضامن الجميع. وقال لـ(وكالة السودان للانباء) أمس –” لقد عبر السودان، على اعلى مستوى، عن تعاطفه ودعمه وقلقه عن ما يجرى في الصين “.

وابان أن السفارة الصينية في السودان اجرت عددا من الاتصالات مع الوزارات ذات الصلة لتعزيز تبادل الخبرات، شملت وزارتي الخارجية والصحة وذلك من أجل التفاكر وتبادل الخبرات حول كيفية التعاطي مع الوباء عبر الآلية المشتركة لتبادل المعلومات.

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