العنف المنزلي Domestic Violence

توني بيتر

من خلال المتابعة للأخبار العالمية أوضحت قناة العربية أن العنف المنزلي إرتفع فى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 60% وفي بريطانيا الى 75% ولم تذكر لنا قناة العربية كم هي نسبة العنف المنزلي في الدول العربية والخليج خاصة.حقيقة يزداد العنف المنزلي في مثل هذه الظروف حيث تجتمع الأسرة في مساحة ضيقة لوقت طويل لم يعتادوا عليه غير مرة بالأسبوع أو بالشهر ,انه اختبار لقوة الأسرة وتماسكها.

ماهو العنف المنزلي ؟ هو محاولة شخص ما التحكم في شريك حياته وتأكيد سلطته عليه أو على أطفاله او ابنائه، وقد يأخذ العنف المنزلي شكل إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو مالي. إن أي امرأة قد تتعرض للعنف المنزلي وقد يحدث في أي منزل.عادة ما تكون الضحية امرأة، وقد تكون الضحية رجلاً أيضًا. قد يحدث العنف المنزلي بين الأبوين والأطفال، أو بين الأطفال والجدين، أو بين الأشقاء، أو بين الأزواج. كما يحدث عند جميع الناس، من جميع الثقافات، والأعراق، والمهن، والمستويات الاقتصادية والتعليمية، والأعمار. وبعض الإحصائيات العالمية تفيد أن ما يقرب من 400 إلى 500 ألف من زيارات النساء لقسم الطوارئ كل عام تكون لعلاج الإصابات المتعلقة بالعنف المنزلي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جرى التبليغ عن حالات العنف المنزلي وفق والمعدلات التالية:

حوالي 36٪ من جميع النساء وحوالي 29٪ من جميع الرجال. كما يتعرض في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ثلث النساء ورُبع الرجال للعنف الجسدي, في مرحلة ما من مراحل الحياة تكون النساء أكثر عرضةً للاعتداءات الشديدة أو القتل من قبل الشركاء الذكور، بالمقارنة مع بقية الأشخاص.

أنواع العنف المنزلي :

الاعتداء الجسدي: قد يشمل ذلك الضرب، أو الصفع، أو الركل، أو اللكم، أو شد الشعر، أو الدفع، أو لوي الذراعين. وقد تُستخدم أسلحة مثل البنادق، أو السكاكين لتهديد الضحية أو الاعتداء عليها .

الاعتداء الجنسي: استخدام التهديدات أو القوة لإجبار الضحية على ممارسة الجنس، كما يشمل الملامسات غير المرغوبة، أو الإمساك بقوة، أو الاغتصاب.

الاعتداء النفسي: أي سلوك غير جسدي يُدمر الضحية نفسيًا أو يُضعفها، بما يمكن الجاني من السيطرة على الضحية. قد تشتمل الاعتداءات النفسية على: استخدام اللغة المُسيئة بأنواعها او العزل الاجتماعي.

أما بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي سوف تظهر عليهم الأعراض التالية : قلق – خوف – اكتئاب – صعوبة نوم – انسحاب اجتماعي – صعوبات تعلم – تردد وانهزام.

ولا توجد إحصائيات حقيقية عربية عن العنف المنزلي في الدول العربية حيث قامت قناة الحرة (الأمريكية) نشرة إحصائيات عن العنف المنزلي كالآتي : تشير أرقام منظمة الأمم المتحدة إلى أن 37 في المائة من النساء العربيات تعرضن لأحد أنواع العنف، الجسدي أو الجنسي. 35.4 في المائة من المتزوجات في المنطقة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج في مرحلة من حياتهن، وهو معدل أعلى بقليل من المعدل العالمي. تزداد المشكلة خطورة في مناطق النزاعات. 14 في المائة من الفتيات العربيات تزوجن قبل وصولهن سن 18 عاما.

نصيحة أخيرة :

اهتم بأسرتك في ظل ظروف استثنائية وتمتع بالوقت واستثمره معهم فلا يوجد أعظم من الأسرة حيث أنك تمارس كل حياتك لأجلهم وليس لنفسك فقط.

المراجع : دليل MSD للمعرفة الطبية العالمية – قناة الحرة نشرة 21 سبتمبر