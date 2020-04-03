بعث برسالة لعضو مجلس المريخ السابق المدير المالي للكاف يعزي في رحيل دكتور الكرة السودانية

تقدم المدير الإداري والمالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) محمد الشيري بأحر التعازي إلى جمهور كرة القدم بالسودان ونادي المريخ وذلك في رحيل اللاعب الفلتة كمال عبد الوهاب الذي انتقل إلى رحمة مولاه.

وبعث الشيري الذي يرتبط بعلاقة قوية مع عضو مجلس المريخ السابق الأستاذ حاتم عبد الغفار، برسالة إلى الأخير قدم من خلالها أحر التعازي في الفقد الجلل، وأشار إلى حجم الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها الفقيد والتي يعرفها جميع الرياضيين في القارة الإفريقية.

ويعتبر الراحل الدكتور كمال عبد الوهاب من أمهر اللاعبين بالسودان ونادي المريخ على وجه الخصوص، ومثل اللاعب واحدًا من المواهب الفذة في جيل السبعينيات وهو ما أهله ليكون واحداً من أعظم اللاعبين بالكرة السودانية.