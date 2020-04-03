قال إنّ الحوار بشأن الراهن المريخي مفتوح مجلس المريخ: تفاهمات بيننا والاتحاد بشأن النظام الأساسي

الخرطوم : السوداني

قال الناطق الرسمي باسم مجلس المريخ إنهم دخلوا في تفاهمات مع الاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي للنادي.

وأضاف أحمد مختار أنهم سيصلون إلى تفاهمات مع مسؤولي الاتحاد بحيث أن يتم التأكيد على بعض الأشياء التي تحفظ لكل طرف حقوقه.

وأشار أحمد مختار إلى أن تفاصيل النقاش الجاري بينهم والاتحاد سيتم الإعلان عنها في حينها.

ودعا أحمد مختار لإنجاح مبادرة مجلس إدارة النادي والرئيس آدم سوداكال المتعلقة بالحوار المريخي واصفاً الحوار بأنه يشمل جميع أمة المريخ ولا حجر فيه على أي شخص يرى في نفسه القدرة على تقديم المعونة والمشورة للمجلس الحالي.

ولفت أحمد مختار إلى أنهم يستهدفون العمل على دعم استقرار النادي ودفع عجلته إلى الأمام لافتاً إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتكاتف الجهود والعمل بروح واحدة ومسؤولية لا سيما وأن المرحلة القادمة مهمة.