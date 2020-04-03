يستهدف الاستفادة من توقف الدوري الفلاّح عطبرة يتأهب لإحداث تغييرات تواكب المرحلة

الخرطوم: السوداني

علمت”السوداني” أنّ مجلس إدارة نادي الفلاّح عطبرة يعمل جاهدًا من أجل ترتيب الأمور خلال الأيام المقبلة والاستفادة من فترة توقف الدوري الممتاز.

وقال نائب رئيس الفلاّح عطبرة للشؤون الرياضية، علي محجوب، إنّ مجلس الإدارة والأقطاب والمحبين والمشجعين عاكفون على إحداث تغيير شاملاً مستقبلاً.

وأثنى علي محجوب على جهود الجميع خلال الفترة الماضية(مجلس وأقطاب ومحبين ومشجعين) وأوضح بأن مجلسه يقوم بواجباته على أكمل وجه.

وأوضح العضو المنتدب مؤخراً لرئاسة قطاع ” الرياضة ” بالنادي خلفاً للمستقيل ربيع العوض، إن المرحلة القادمة صعبة وتتطلب جهداً مضاعفاً.

وتابع” مجلس الفّلاح سيعمل على استغلال فرصة توقف الدوري لاعادة ترتيب الاوراق والاستعداد بصورة مثلى متعهداً بإحداث تغييرات كبيرة تتواءم مع المرحلة القادمة وطمٲن المحجوب جماهير الفلّاح وطالبهم بمواصلة الوقفة والدعم والوقوف خلف الفريق خلال مشواره القادم.