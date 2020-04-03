بطلبٍ من صدقي مدرب حراس سموحة المصري يكشف تفاصيل مفاوضات الهلال السوداني

الخرطوم: السوداني

كشف مدرب حراس نادي سموحه المصري الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس الاهلي والمنتخب المصري السابق في حوار تلفزيوني مع الكابتن احمد شوبير عبر قناة اون تايم سبورت عن اعتذاره عن العمل بنادي الهلال ابان عهد المدرب المصري حماده صدقي.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من حماده صدقي من السودان معلنا رغبته في العمل معي بنادي سموحه واضاف ان حماده كان قد عرض عليه مسبقا العمل بالهلال الا انه اعتذر لوجود مدرب قوي هو ياسر كجيك حيث كان متواجداً معه في الكاميرون لحصول على اعلى الشهادات التدريبية وكان من المتفوقين وقال أعتقد أنه من افضل المدربين في إفريقيا

واضاف حماده قال لي( انت عاوز كم) واخبرته بعدم مناقشتي للمسائل المالية والحمد لله نلت التقييم المناسب وهي المره الاولى التى أعمل فيها مع حماده صدقي وهو مدرب ممتاز للغاية ويذكرني بنبيل معلول.