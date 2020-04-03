الكاف يحتفل بعيلاد ميلاد “قلق”

احتفل حساب الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” كاف” بموقع “تويتر”، بعيد ميلاد لاعب المريخ السابق والخرطوم الوطني الحالي (بدر الدين قلق) الذي صادف يوم أمس الأول من ابريل، مكملا بذلك 39 عاما.

واشار حساب ” كاف” الى مشاركة اللاعب مع المنتخب القومي في بطولتي كأس الأمم الافريقية لعامي 2008 و 2012.

وبدأ (الدود) مشواره الكروي مع فريق الحرية امدرمان ثم الهلال الساحل قبل أن ينتقل الى المريخ العاصمي، ومنه الى الأهلي عطبرة الى أن استقر به المقام أخيرا في الخرطوم الوطني.

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