حيدر التوم: قضايانا ضد مجلس المريخ حقيقية وليست للاستهلاك

قال المستشار القانوني حيدر التوم إن القضايا التي تم الدفع بها في مواجهة مجلس المريخ ليست للضغط والاستهلاك وإنما قضايا حقيقية هدفها حماية حقوق المريخ ومصالحه ومقدراته.

وكان عضو الجمعية العمومية بنادي المريخ متوكل ود الجزيرة قيد دعوى في نيابة الخرطوم شمال ضد مجلس المريخ بناءً على التجاوزات التي حدثت في عقد الاستثمار الذي تم توقيعه، ومضى عضو الجمعية العمومية العقيد خالد حسن عثمان في ذات الاتجاه وقيد دعوى كذلك في مواجهة عضو مجلس المريخ احمد مختار بناءً على واقعة أموال النيجيري كليتشي أوسونوا.

وأكد القانوني حيدر التوم أن عقد الاستثمار الذي وقعه مجلس المريخ، قنبلة موقوتة لو انفجرت لربما ضاع منا المريخ الكيان إلى الأبد.

وأضاف أن الدعوى التي تقدموا بها هي دعوى استباقية لحماية المريخ وقدرته على الاستمرار مشيراً الى انه ليس المهم ان المجلس لم يحصل على مصادقة الوزير المختص واصفا ذلك بانه مجرد مخالفة في الامكان معالجتها لكن الاهم ان لا تتفجر تلك الشروط التعسفية ويضيع المريخ من بين ايدينا ولذلك نحن نستهدف حماية الكيان نفسه في المقام الاول.

ووصف المحامي حيدر التوم الدعوى التي قدمت في مواجهة عضو المجلس احمد مختار بشان واقعة اموال النيجيري كلتشي ايضاً بانها مهمة لانه من المهم ان يتعلم البعض كيف يتعاملون مع المال العام.

واوضح بانه وبموجب المادة 35 من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2017 فان الاموال بالهيئات الرياضية اموال عامة.