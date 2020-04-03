مدرب الأهلي الخرطوم يدعو لإلغاء منافسة الدوري ويكشف الأسباب

الخرطوم: السوداني

دعا مدرب الأهلي الخرطوم الكابتن أحمد السيد، الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى تبني قرار بإلغاء منافسة الدوري الممتاز لهذا العام نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحالة عدم الاستقرار والأوضاع الصحية.

وأضاف أحمد السيد في تصريحات إعلامية أن الجميع يعلم حجم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد مشيرين إلى أن ذلك ينعكس سلبا على منافسة الدوري الممتاز باعتبار أن المنظومة لا تنفصل عن الواقع المعاش.

ولفت الكابتن أحمد السيد النظر إلى أن الأندية تعاني ولذلك فإن قرار الإلغاء سيكون مناسبا ومن شأنه أن يجعل المنافسة تعود أقوى في الموسم القادم.

وحث أحمد السيد الجهات المعنية على ضرورة تقديم الدعم إلى جميع الأندية مشيراً إلى أنه إذا أردنا الحصول على منافسة قوية ودوري جاذب فإن الواقع يتطلب دعم ورعاية الأندية.