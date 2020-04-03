حكومة ولاية الخرطوم تعتزم تطبيق زنة جديدة للخبز بعد ثلاثة أيام بـ”جنيهين”

الخرطوم: السوداني الالكترونية

طلبت حكومة ولاية الخرطوم من شعبة اتحاد المخابز مهلة ثلاثة ايام لتطبيق مضاعفة اوزان قطعة الخبز الى 80 جرام بسعر إثنين جنيه بدلا عن 40 جرام بجنيه واحد، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

أوضح ذلك عبد الرؤوف طالب الله رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم بحسب (سونا) عقب اجتماع موسع ظهر اليوم برئاسة الأستاذ رحمة الله مصطفي أمين عام حكومة الولاية بمباني حكومة ولاية الخرطوم.

وقال “طالب” سبق أن دفعت شعبة المخابز بمقترح مضاعفة أوزان قطعة الخبز والسعر لتفادي معوقات إعداد الخبز ذو الوزن الصغير والتي تتمثل في استهلاك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعمالة، فضلاً عن اصطفاف المواطنين في طلب الخبز لساعات طويلة مما يتنافى والاجراءات الاحترازية التى طالبت بها وزارة الصحة لتفادي انتشار جائحة كورونا .

وأبان أن الاجتماع اطمأن على معاودة مطحن غلال ويتا لعمليات الطحن خلال الأيام المقبلة وتشغيل مطحن سين بطاقته القصوى أيضا في الأيام القادمة.

وشارك في الاجتماع أصحاب مطاحن الدقيق الخمسة ووكلاء الدقيق والجهات المختصة بولاية الخرطوم الي جانب 18 عضو يمثلون أصحاب المخابز