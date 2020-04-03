البرهان ينعي بحزن الطبيبين السودانيين اللذين توفيا ببريطانيا في خط المواجهة الأمامي مع “كورونا”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

تقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتعازي إلى الشعب السوداني وللكوادر الطبية عامة وللجالية السودانية ببريطانيا، في وفاة الطبيبن السودانيين اللذين توفيا في خط المواجهة الأول مع (كوفيد_19) بالعاصمة البريطانية لندن.

وجاء في نعي البرهان: عذرا منارات الطريق رسل المحبة والسلام قناديل العطاء جمال عمر …. عادل الطيار … امجد الحوراني

خطتم بأرواحكم في سفر الوطن الخالد ، ارتقيتم قمة التضحية والعطاء والمجد الابدي ليعلو بكم الوطن وتسمو بكم النفوس، هكذا هم بنو وطني أنموذجا للإصرار والمواجهة والتحدي.

ننعي هؤلاء الابطال الأماجد للامة السودانية وكل قد مضي ليهب لنا الحياة ويبقي فينا الأمل . أمل بناء هذا الوطن السمح المعطاء ، تعازينا للشعب السوداني و للأسر والرفاق والزملاء والجيشين الأخضر والأبيض وهما يدافعان كل من خندقه.

فريق اول ركن

عبد الفتاح البرهان