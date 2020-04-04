قراءة تانية لحوار حمدوك

كمال حامد

** أعددت نفسي للتعليق على الحوار المنشور في هذه الصحيفة مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك نقلا عن ادارة الاعلام بمجلس الوزراء وتحية للمجموعة التي اجرت الحوار ومنهم الاستاذة فوزية محمد صالح العطبراوية وكانت واحدة من طالباتي النجيبات بمدرسة عطبرة الثانوية العامة وكدت أن اخصص التعليق لبيان حمدوك الاخير القومة للسودان ولكن ما جاء في الحوار به بعض مما جاء في بيان القومة للوطن

** مؤكد أن الحوار لم يكن شاملا وتجاوز الكثير من العناوين التي يرغب الناس في معرفتها منها حياته الخاصة واسرته واصدقائه وكذلك توضيحا لمن ورد منه حول تدويل البلد بالفصل السادس وهلمجرا.

** ما ذكره حمدوك عن التعليم زمان وايجابيات المدارس الريفية والداخليات يستحق أن يكون ضمن برنامج حكومته كما كان وأسهم في تقديم نخب خدمت الوطن بدلا من انشغال وزارة الدكتور محمد الامين التوم والقراي بالمناهج التي لم تكن من عيوب تعليمنا.

** ذكر حمدوك أن مدرسة خورطقت الثانوية كانت من المدارس الثانوية الثلاث الموجودة وقد تكون كذلك حتى العام 1954م حين اعلن الزعيم الخالد اسماعيل الازهري. وأضاف مدرستين في عطبرة ورمبيك واضاف عهد الفريق ابراهيم عبود المزيد وكذلك فعلت مايو. وحسب تقديري للسنة التي دخل فيها حمدوك ودفعته المرحلة الثانوية 1973م تقريبا.

** كان حمدوك صادقا وطموحا مع نفسه كما ابناء جيله وقد كان السبب في اغترابه وراء الفرص التي اتيحت له والتي لم تتح لمن هم بالداخل وشخصي احد الحالات فما تيسر لي في الخارج لم يتيسر لمن هم افضل مني بالداخل.

** اعجبتي هذه العبارة التي وردت على لسان حمدوك(واجب على كل اهل السودان ان يصطفوا لبناء سودان جديد لتجاوز المرارات والجراحات بالصفح الذي يسع الجميع مثلما تسعهم الارض) وليتها وردت كما هي في بيانه الاخير القومة للسودان.

نقطة نقطة

** اشار الدكتور حمدوك في حواره الاسبوع الماضي لبعض الشخصيات المحسوبة على اﻹنقاذ وأسدت اليه معروفا في اول ايام اﻹنقاذ وساعدته على البعثة الخارجية وذكر منهم الدكتور سيد زكي اول وزير مالية في الانقاذ والدكتور محمد خير الزبير وايضا تولى مسؤوليات وزارية وكذلك لﻹنقاذ في آخر ايامها موقف معه اذ اختارته وزيرا للمالية وليته علق علة هذا في الحوار حتة لو لم يرد السؤال.

** لا نريد الاساءة لمصر كما لا يعجبنا ما نشر عن السفير بأن قوائم حظر قد تطبق على البعض ونرى أن علاقتنا بمصر اكبر من اﻹساءات التي ترد من هنا أو هناك وكثيرون من ابناء الشعبين تجري داخلهم دماء مشتركة.

** اكاد لا اصدق أن قرارا صدر بإعفاء مدير قناة النيل الازرق وباني تطورها اﻷستاذ حسن فضل المولى وهذا يخصم من احد شعارات الثورة (العدالة).

** سؤال بريء جدا هل من جديد في مبادرة مولانا الشيخ الياقوت فقد تكون وحتما ستكون خير معين لمبادرة حمدوك (القومة للسودان).