الأبحاث الجيولوجية تخفض العاملين لـ(50%)، و تمنع التعامل المباشرة مع الجمهور

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين، قراربتخفيض العاملين والموظفين بنسبة (50%) بهيئة الابحاث الجيولوجية، واتباع نظام المداورة في تسيير دولاب العمل و استثناء العاملات الحوامل والمرضعات من الحضور، إضافة لمنع التعامل المباشر مع الجمهور بالإدارات المختلفة خاصة النافذة الموحدة للاجراءات التي تقرر تعطيل بعض الإجراءات التي تقوم بها.

و قال رئيس لجنة التحوط من فيروس كورونا بابكر تاج الدين رحمة الله، إن الغرض من الاحترازات والتحوطات محاصرة الوباء وعدم انتشاره بالتوعية والإرشاد، مشيرًا إلى أن اللجنة وزعت أكثر من (1000) كمامة و(1300) جوينت،(1200) حبة كلور للتعقيم، (624) قارورة معقم و(7) دستة من الصابون المطهر بالإضافة إلى رش وتعقيم المكاتب بالكلور اكثر من (21) مرة عبر طلبات الرش الرزازي التي تم توفيرها، مع توزيع (2) مغسلة للأيادي تم وضعها في الاستقبال الرئيسي لمبنى الهيئة.