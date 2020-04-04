شاهد بالفيديو تحدي “غسيل اليدين” بين الوزراء في السودان في مواجهة “كورونا”

الخرطوم: ابومهند العيسابي

استجاب وزراء الحكومة السودانية لمبادرة “تحدي غسيل اليدين” للوقاية من فيروس “كورونا” ولفت انتباه المواطنيين ليحذو حذوهم، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

واظهر مقطع فيديو وزير العدل السوداني “نصرالدين عبد الباري” وهو يقف على مغسلة لعرض الطريقة المُثلى لغسل اليدين لتعقيمها ضد “كورونا”، متوجها بالشكر لوزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح، الذي تحداه في مبادرة غسل اليدين وهي مبادرة عالمية بحسب قوله، من اجل محاربة “كورونا”.

وفي نهاية المقطع قال “عبد الباري” : انا بتحدى د. يوسف الضي وزير الحكم الاتحادي في انو يمشي كمان يغسل يدينو ويساهم كمان في محاربة الفيروس”.

يُذكر أن مبادرة ” غسل اليدين” أطلقها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك من خلال إطلاق تحدي أطلق عليه اسم Safe Hands Challenge، ليتبارى فيه مشاهير العالم.

منهم أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الانجليزي الذي استجاب للمبادرة و لاعب كرة القدم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا، وسائق “فورمولا وان” الفرنسي السويسري رومان غروغان، ومشاهير في هوليوود مثل المغنية مارايا كيري، وفرقة “بوسي كات دولز” الشهيرة.