أعاد فضل اكتشافه للفرنسي غارزيتو شيبوب: في المريخ ترصدوا اخطائي والهلال افتقدني

الخرطوم: السوداني

قال شرف الدين شيبوب المحترف بفريق سيمبا التنزاني أنه لولا المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو لما كان هناك لاعب اسمه شيبوب، مبيناً أن الفرنسي قدمه في دوري أبطال إفريقيا في وقت صعب، ودفع به مع اللاعبين الكبار علاء الدين يوسف وأمير كمال ورمضان عجب.

واضاف “غارزيتو كان يشركني رغم وجود بعض الشخصيات حول نادي المريخ كثيراً ما طالبت المدرب بعدم إشراكي، وكانت تترصد أخطائي في التمرير لإبعادي من التشكيلة”.

وأوضح شيبوب أنه استفاد كثيراً من فترة لعبه في فريق سيمبا التنزاني ونجح خلالها في تسجيل ٦ أهداف وصناعة ٨ ، موضحاً أن الفارق في التعامل الاحترافي بين تنزانيا والسودان كبير.

واضاف” في تنزانيا كلاعب لا تلتقي رئيس النادي ولا حتى في مباريات دوري الأبطال، التعامل دائماً مع مدير الكرة”.

وذكر شيبوب أن فريقه السابق الهلال افتقد للاعب الوسط الهداف بعد أن انتقل هو إلى فريق سيمبا واعتزال محمد أحمد بشة قائد الفريق وكان ذلك واضحاً في دوري أبطال إفريقيا.

وقطع شيبوب بأنه لن يعود للعب في السودان مجدداً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن لديه بعض العروض وإن لم تكتمل سيواصل مشواره مع فريقه الحالي سيمبا التنزاني.