طالب بدعمه لأنّه الأجدر السموأل ميرغني: الفاتح النقر الأفضل للهلال حاليًا

الخرطوم: السوداني

أوضح لاعب الهلال الخرطوم، السموأل ميرغني أنّه مواصل برنامجه الإعدادي بصورة فردية وأنّه ملتزم وفق ما طالبه الجهاز الفني.

وقال السموأل ميرغني في تصريحاتٍ إعلامية إنّ ردّة الفعل بالخروج الإفريقي كانت مفاجئة لجهة أنّ الهلال خرج بفارق نقطة، معتبرًا أنّ ذلك أمر إيجابي.

وأضاف” لا أعتقد أنّ خروجنا من دور الثمانية بفارق نقطة شيء سلبي، وحقيقة لقد اندهشت كثيرًا”.

وأشار السموأل إلى أنّ تغيير المدربين ألقى بظلالٍ سالبة عليهم في الفترة السابقة.

وتابع” الهلال عانى بسبب تغيير المدربين والجميع يعلم أنّ لكلٍ مدربٍ سياسة يريد تطبيقها وبالتالي التأثير كبير لا محالة”.

ووجّه السموأل رسالة إلى الجميع مطالبًا بالوقوف إلى جانب المدرب الفاتح النقر، معتبرًا أنّه الأفضل للخبرة الكبيرة التي يملكها,

وأردف” النقر أفضل مدرب وقادر على بناء فريقٍ قوي فهو يملك القدرة عل قراءة الملعب وتكتيكي من الدرجة الأولى وأتمنى أنّ يجد الدعم”.