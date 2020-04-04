بقيادة إبراهومة اللاعبون القدامى يسجلون زيارة إلى الخبير (نقد)

سجل مجموعة من اللاعبين السودانيين القدامى جيل التسعينيات بقيادة الكابتن إبراهيم حسين إبراهومة والكابتن حسن إيطاليا وعدد من اللاعبين زيارة إلى المدرب القومي المعروف محمد حسن نقد اطمانوا من خلالها على صحته واستعادوا معه العديد من الذكريات الكروية..

وقال الكابتن إبراهيم حسين ابراهومة أن الزيارة التي قاموا بها إلى نقد هي واجب مشيراً إلى أنهم يرتبطون بنقد ولهم معه الكثير من الذكريات متمنياً له دوام نعمة الصحة والعافية وحث ابراهومة جميع زملائه على ضرورة التواصل والاطمئنان على بعضهم البعض واصفاً ذلك بالأمر الضروري في ظل الأجواء والظروف التي يمر بها السودان والتي لابد فيها للجميع بالوسط الرياضي أن يكونوا إلى جوار بعضهم البعض وان يعم التسامح الجميع.