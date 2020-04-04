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وزير الصحة يستقبل جثمان الطبيب المتوفي بلندن

أخبار السودان
By alsudani 589 0

الخرطوم:السوداني

وصل جثمان د. عادل رحمة الطيار الذي توفى بمدينة “لندن” بفايروس “كورونا” إلى مطار الخرطوم عصر اليوم “السبت” وتم تشييعه بمقابر البكري الخامسة عصراً.
و كان في استقباله وزير الصحة د.أكرم علي التوم بمطار الخرطوم.

alsudani
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