وزير الصحة يستقبل جثمان الطبيب المتوفي بلندن

الخرطوم:السوداني
وصل جثمان د. عادل رحمة الطيار الذي توفى بمدينة “لندن” بفايروس “كورونا” إلى مطار الخرطوم عصر اليوم “السبت” وتم تشييعه بمقابر البكري الخامسة عصراً.
و كان في استقباله وزير الصحة د.أكرم علي التوم بمطار الخرطوم.
الخرطوم:السوداني
وصل جثمان د. عادل رحمة الطيار الذي توفى بمدينة “لندن” بفايروس “كورونا” إلى مطار الخرطوم عصر اليوم “السبت” وتم تشييعه بمقابر البكري الخامسة عصراً.
و كان في استقباله وزير الصحة د.أكرم علي التوم بمطار الخرطوم.
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