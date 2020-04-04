ناشط سياسي شهير يقع في “ورطة” بعد أن تعهد أن يدفع مقابل كل تعليق واحد جنيه لصالح حملة (القومة للسودان)

الخرطوم: ابومهند العيسابي

وقع ناشط سياسي شهير على مواقع التواصل الإجتماعي في موقف محرج بعد أن نشر على صفحته على فيسبوك، ملتزماً بدفع واحد جنيه مقابل كل تعليق لصالح حملة القومة للسودان، التي أطلقها رئيس الوزراء، ليفاجأ بوصول التعليقات إلى مئات الآلاف مايعادل مبلغ 300 ألف جنيه سوداني، الذي لم يكن يتوقعه.

وقال محمد حسن الشهير بالـ (البوشي) بعد أن وصلت التعليقات إلى هذا الرقم : “الشافني بعت بيتنا اصلو ما كضب، ضغطو علي حبايبي انا”

ليعود مضيفاً: أن البعض أراد إحراجه بالتعليق أكثر من مرة على المنشور، وكنت قد توقعت أن تكون التعليقات مابين 15 الف إلى 20 الف وهو الرقم المعتاد للتعليقات على منشوراتي، وفي حدود المعقول واستطاعتي بالسداد.

مؤكداً بانه سيلتزم بان يدفع بواقع تعليق واحد لكل شخص دون تكرار، مساهمة لبلاده، “حتي لو ابيع روحي ذاتو “، على حد قوله”.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرقم الضخم الذي وصلته التعليقات، معلقين بطرافة: ( البوشي دخل في ورطة، أصبح هو ذاتو محتاج لقومة عشان يمرق منها).

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد أطلق الخميس، حملة تبرعات شعبية “لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان”، جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الشعب السوداني، بثها التلفزيون الرسمي.